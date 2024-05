?Ex ministro condannato a 24 anni per aver ucciso la moglie al ristorante – VIDEO

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un exdell’Economia resterà per i prossimi 24in carcere dopopicchiato esuain unIl Kazakistan è rimasto sconvolto dopo l’arresto del proprio exdell’Economia. Kuandyk Bishimbayev, politico di 44con un passato importante al governo del Paese, è stato arrestato ea 24di carcere persua. La vittima è la trentunenne Saltanat Nukenova. I due si trovavano insieme al, quando in seguito a una litigata sono stati costretti ad allontanarsi. Arrivati davanti all’uscita del locale i toni si sono alzati ulteriormente, fino a quando l’uomo non ha alzato le ...

Nelle carte dell’inchiesta genovese la richiesta di aiuto da parte di Moncada, manager dei supermercati, all’allora titolare della Pubblica Amministrazione (non indagato) per sbloccare le pratiche su due punti vendita

«So perfettamente che non dovrei prendere posizione pubblica su un tema che non mi riguarda, che questo tweet sarà criticato ed attaccato e che già sono abbastanza inviso ad una parte della magistratura, ma non ne posso fare a meno». Inizia così ...

Patrushev, Dyumin, lo Zar. Potere alla triade dei servizi - Patrushev, Dyumin, lo Zar. Potere alla triade dei servizi - Putin lo volle per un paio d'anni a guidare le sua guardie del corpo, poi gli fece iniziare un cursus honorum (vice ministro alla difesa, governatore, ecc...) che secondo alcuni analisti aveva come ...

Superbonus, la detrazione in dieci anni resta retroattiva - Superbonus, la detrazione in dieci anni resta retroattiva - Sfuma l'accordo sulla stretta al Superbonus: detrazione in dieci anni per i lavori a partire dal 1° gennaio 2024 e nuova stretta sugli altri bonus edilizi.

Putin torna dall''amico' Xi, l'"interazione strategica" tra Russia e Cina - Putin torna dall''amico' Xi, l'"interazione strategica" tra Russia e Cina - Una visita di due giorni che, secondo la Cnn, è 'l'ultimo segno del crescente allineamento' tra i due Paesi 'in un contesto di inasprimento delle linee di frattura globali' ...