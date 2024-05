ZONA RETROCESSIONE - 6 squadre e 2 posti Guidolin | Ecco come andrà a FINIRE L’Empoli è abituato a lottar - il Sassuolo NO Il Cagliari ha la spinta di tutta la Sardegna

(Di martedì 14 maggio 2024) Seicombattono nella parte bassa di classifica per la salvezza, con ancora dueper la: le parole diVerona punti 34;e Udinese 33; Frosinone ed Empoli 32;29. La Salernitana è già retrocesse, le altre sono tutte in ballo per evitare di occupare le ultime due caselle. Il

2024-04-12 20:04:06 Calcio spagnolo: Mancano solo otto giorni . Questo è ciò che resta alla fine della Liga EA Sports e con esso la consueta lotta per sapere chi vincerà LaLiga , chi sarà in Champions League, Europa League, Conference League e ...

2024-05-02 00:11:29 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: TDopo la 33a giornata restano 15 punti in palio nella Liga. Dopo i trionfi di Real Madrid, Barcellona e Girona, tutto ...

Ancora un weekend molto amaro per le squadre modenesi di Pallanuoto , che per la seconda settimana consecutiva non portano a casa neppure un punticino: se la Coopernuoto Carpi può ancora dormire sonni abbastanza tranquilli, per Penta Modena ed Onda ...

