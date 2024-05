Zielinski e il caso Mkhitaryan fa scuola | Inzaghi sa come lavorarci!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 14 maggio 2024) Simoneè pronto ad abbracciare Piotra partire dal ritiro estivo di Appiano Gentile. L’obiettivo del tecnico sarà quello di rivitalizzarlofatto con Henrikhnelle ultime stagioni. LA CERTEZZA – Simonesa che a partire dalla prossima stagione potrà contare sulle prestazioni del polacco Piotr, che arriverà a parametro zero in estate. Il calciatore del Napoli, convinto di essere giunto alla fine del suo percorso all’ombra del Vesuvio, incontrerà la squadra per la prima volta in occasione dell’inizio del ritiro estivo di Appiano Gentile. Il suo contributo in nerazzurro dipenderà in maniera sostanziale dalla capacità del tecnico piacentino di saperlo inserire all’interno del suo scacchiere tattico.sa ...