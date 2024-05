Zanetti svela | Ibrahimovic duro - ma aveva una dote! Con Balotelli…

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 14 maggio 2024)nel suo lungo intervento sul canale YouTube The BSMT di Gianluca Gazzoli, dopo aver parlato di Lautaro Martinez e del suo arrivo in nerazzurro, ha ripercorso un po’ le tappe e i legami più importanti della sua carriera da capitano e non solo RAPPORTO SPECIALE – Javiernon perde mai occasione per ricordare l’affetto che lo lega a Massimo Moratti, il presidente che lo portò all’Inter. L’ex capitano nerazzurro parla della sua ultima recente visita ad Appiano Gentile: «Moratti per me è come un papà, è stato gentile Steven Zhang a invitarlo alla Pinetina. Quando ho rivisto quella foto lì mi sono venuti in mente i tempi in cui mi allenavo e lui era lì mentre pioveva con l’ombrello a guardarci. È stato felicissimo di tornare in quella che è casa sua e vedere questo presente dell’Inter che lo rende felice. Tra lui e Zhang c’è un rapporto di ...