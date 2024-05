Yashima e Pagano con Cajkovskij chiudono la stagione del Garibaldi

(Di martedì 14 maggio 2024) Figline e Incisa Valdarno (Fi), 14 maggio 2024 - Con la direzione di Erinae il violoncello di Ettore, l’Orchestra della Toscana chiude laconcertistica 2023/24 del Teatro Comunaledi Figline Valdarno. Sabato 18 maggio alle 21, al suo secondo programma con l’Ort,si misurerà con la Quinta Sinfonia di Caikovskij. Nata in Germania da genitori giapponesi, attualmente alla testa della Komische Oper di Berlino, ma contesa dalle massime orchestre del globo, ha al suo fianco sul palco di Figline un talento in erba del violoncello: Ettore, classe 2003, ma già una stella internazionale del violoncello. Diplomato nel 2021 al Conservatorio di Santa Cecilia, a Roma, è stato allievo anche di Enrico Dindo, David Geringas e Antonio Meneses. La serata ...

