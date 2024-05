Yara Gambirasio | aperte le tre scatole sigillate con i reperti - dopo tanti anni

Ci sono ulteriori 23 provette da diluizione oltre alle 54 con il Dna di " Ignoto 1" rimasto sugli slip e i leggings di Yara Gambirasio , poi geneticamente identificato in Massimo Bossetti , il carpentiere di Brembate di Sopra che sconta una condanna ...

È cominciata poco dopo le 15, in tribunale a Bergamo, davanti alla Corte d'assise, l'udienza in cui per la prima volta i legali di Massimo Bossetti, condannato definitivamente...