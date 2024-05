WWE | Peggior dato d’ascolto per Smackdown dell’anno - i numeri dello show post-Backlash

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 14 maggio 2024)cala, nuovamente, a livello di ascolti, registrando soli 2.128.000 spettatori per quanto concerne lo. Il calo, seppur minimo, dell’1%, fa registrare ile fa segnare un -7% rispetto alla media dell’ultimo mese. Fondamentale la contemporaneità del match dei playoff NBA tra New York Knicks e Indiana Pacers, che avrebbe causato una concorrenza decisamente importante. Nonostante questi dati, ottime notizie per quanto riguarda il key demo (fascia d’età 18-49 anni), che fa segnare un +3% (0.62 punti), in netto miglioramento rispetto allo stesso periodoscorso anno (+8% rispetto al quadrimetre 2023 e +15% rispetto allo scorso maggio).