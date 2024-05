WWE | Lilian Garcia torna a Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 14 maggio 2024) Questo è un periodo florido anche per i ring announcer, i quali godono di una popolarità e di un affetto da parte del pubblico senza precedenti. Ne è un esempio plastico Samantha Irwin, compagna nella vita reale dell’atleta Ricochet e voce simbolo della WWE di questi ultimi anni. Memorabile resterà l’annuncio della vittoria di Cody Rhodes fatto dalla Irwin al termine del Main Event di Wrestlemania XL, “strozzato” dalla commozione e dalla voce tremante per l’epico momento che tutto il Mondo stava vivendo. Va precisato che di tale risonanza mediatica le annunciatrici non hanno mai goduto in passato, pur segnando vere e proprie epoche della disciplina. Precursore professionale Si ricorda tre le annunciatrici e gli annunciatori storici professionisti del calibro di Howard Finkle, l’emblematico annunciatore della WCW Michael Buffer, Tony Chimel e...