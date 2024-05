WWE | Jey Uso e lo YEET Movement non si smuovono dalle prime posizioni nelle vendite del merchandise

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 14 maggio 2024) Lo vediamo in USA ogni settimana, lo abbiamo visto in Francia e a dire il vero lo abbiamo visto anche qui da noi. “Main Event” Jey Uso è sicuramente, insieme a Cody Rhodes la superstar più over ed amata del momento da tutto il WWE Universe e non solo. A dimostrazione di questo non ci sono solo le reazioni che Jey riceve ovunque vada ma molto altro. Sempre al top! Infatti chi di noi non si unisce al suo ormai celebreagitando le braccia su e giù ogni volta che entra, o urlandofasi salienti dei suoi match. Il pubblico ormai lo ama e lo segue, a conferma di ciò c’è un dato decisamente interessante ovvero quello delledel. La magliettadi Jey belle sue varie versioni è dal momento del suo rilascio sempre la più venduta, o almeno, è ...