William è stato nominato colonnello capo degli Army Air Corps

(Di martedì 14 maggio 2024) La cerimonia si è svolta sullo sfondo di un elicottero Apache, in un centro dell’aviazione delle Forze Armate britanniche situato nel sud dell’Inghilterra. Re Carlo III ha voluto passare al figliola carica diAir, un ruolo appartenuto al sovrano per ben 32 anni e che, prima della Megxit, era sembrato invece destinato al “soldato” Harry. Il ritorno di Re Carlo: la prima uscita ufficiale da ...

Le festività pasquali nel Regno Unito sono abbastanza lunghe, anche più di quelle natalizie in Italia, per cui tornare alla vita di tutti i giorni una volta terminate non è affatto facile. Questo vale anche per la casa reale inglese, alle prese ...

Re Carlo ha deciso di concedere al primogenito William il grado onorifico di colonnello dell'Army Air Corps , onorificenza che sarebbe spettata a Harry per avere servito in quel reparto durante la seconda missione in Afghanistan.Continua a leggere

Lo sgarbo a Harry: re Carlo conferisce a William il titolo che spettava al duca - Lo sgarbo a Harry: re Carlo conferisce a william il titolo che spettava al duca - Sua Maestà, infatti, ha conferito al suo primogenito il grado di colonnello in Capo degli Army Air Corps. Carlo ha avuto il privilegio di fregiarsi di questo titolo per ben 32 anni, ci ricorda la Bbc, ...

Carlo d’Inghilterra, per l’ultima umiliazione a Harry chiama in causa anche William - Carlo d’Inghilterra, per l’ultima umiliazione a Harry chiama in causa anche william - Non solo non ha voluto incontrarlo a Londra. Adesso dona una onorificenza al fratello, anche se spettava a lui. Insomma, lasciate ogni ...

Re Carlo rivela: «Durante la chemioterapia ho perso il senso del gusto» - Re Carlo rivela: «Durante la chemioterapia ho perso il senso del gusto» - Il sovrano, durante l'ultimo impegno pubblico, parlando con un veterano dell'esercito britannico ha rivelato un effetto collaterale delle terapie a cui si sta sottoponendo per combattere il cancro ...