Wan Bissaka a confronto | nell’Inter più difensore che esterno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 14 maggio 2024) L’opzione Wansembra avere diverse controindicazioni per l’Inter. L’inglese dimostra i suoi limiti sia se ipotizzato comeche messo acoi difensori. OPZIONE DI MERCATO – Wanè un nome che è stato messo nei radar di mercato dell’Inter. Un giocatore indicato come potenziale erede di Dumfries comedi destra nel 3-5-2 di Inzaghi, su cui però è legittimo serbare più di qualche dubbio. Specialmente sul potenziale offensivo. E per questo è utile undiretto coi giocatori della rosa nerazzurra.SU– Prendiamo il grafico generale delle statistiche dell’inglese preso da Fbref: Giusto per ribadire, risulta ancora più evidente da questo diagramma la sua totale sterilità offensiva. Facciamo però un ...