Le azioni delle grandi industrie Usa di armamenti sono controllate dai fondi d'investimento. Ecco quali. The post A Wall Street la guerra tocca il fondo. La finanza Usa e l’industria delle armi appeared first on InsideOver.

Borse europee contrastate in attesa dell'avvio dei listini Usa i cui future sono in rialzo. Dopo i dubbi in Asia per l'inatteso rialzo dell'inflazione in Cina gli investitori guardano al dato americano, previsto tra due giorni. Milano (Ftse Mib ...

Wall Street apre debole, Dj +0,12%, Nasdaq +0,07% - wall street apre debole, Dj +0,12%, Nasdaq +0,07% - wall street apre debole dopo i prezzi alla produzione saliti più delle attese. Il Dow Jones sale dello 0,12% a 39.481,00 punti, il Nasdaq avanza dello 0,07% a 16.396,38 punti mentre lo S&P 500 mette a ...

Wall Street: riparte la folle corsa delle 'meme stocks', sugli scudi GameStop e Amc - wall street: riparte la folle corsa delle 'meme stocks', sugli scudi GameStop e Amc - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 14 mag - Prosegue la folle corsa del titolo di GameStop, la catena di negozi di videogiochi, dopo il ritorno sulla scena di "Roaring Kitty". Oggi, il titolo sale ...

Basta un post su X per far volare le azioni GameStop - Basta un post su X per far volare le azioni GameStop - A wall street è riesplosa a sorpresa la febbre per GameStop, il titolo del gruppo americano rivenditore di videogiochi numero uno al mondo, che gli investitori ricordano soprattutto per essere stato ...