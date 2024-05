Vuelle Pronti a scrivere una nuova pagina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 14 maggio 2024) Il futuro dellasi scrive giovedì alle 18, quando si riunirà l’assemblea del Consorzio per aprire unanella storia del club. All’ordine del giorno le comunicazioni del presidente Franco Arceci, quindi la presa d’atto delle dimissioni di quattro componenti del Consiglio d’amministrazione della società e la nomina di tre nuovi componenti del Cda stesso, con proposta di colui che verrà designato a presidente del club. In via informale sono già noti sia il poker di uscenti (Ario Costa, Luciano Amadori, Andrea Rombaldoni e Fabrizio Malerba) ed anche uno dei tre nuovi in entrata (Roberto Rovere). Resta invece ancora il mistero sull’identità del presidente e cresce, comprensibilmente, la curiosità di saperlo da parte della tifoseria che ha bisogno di identificarsi in qualcuno dopo l’amarissima discesa al piano di sotto ...