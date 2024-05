VOTI Lecce Udinese | i migliori in campo NON sono i GOLEADOR Il lavoro di CANNAVARO si vede

Lecce-Udinese, le voci del post gara. Parlano Gotti, Cannavaro e Blin - Lecce-Udinese, le voci del post gara. Parlano Gotti, cannavaro e Blin - Rammarico in casa giallorossa e soddisfazione da parte dei friulani, nelle parole dei due tecnici e del capitano della compagine salentina ...

UDINESE - Cannavaro: "Orgoglioso dei calciatori, speriamo di vincere la guerra e non solo le battaglie" - UDINESE - cannavaro: "Orgoglioso dei calciatori, speriamo di vincere la guerra e non solo le battaglie" - Fabio cannavaro, allenatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria in casa del Lecce: “Sono orgoglioso dei giocatori per quello che hanno fatto da quando sono arriva ...

LE PAGELLE/ Lecce-Udinese 0-2 - LE PAGELLE/ Lecce-Udinese 0-2 - Un Lecce ancora ubriaco di felicità per una salvezza conquistata snza neppure scendere in campo resta in partita poco meno di un tempo prima di lasciare via libera alla più motivata Udinese.