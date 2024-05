(Di martedì 14 maggio 2024) A Ursula vuole bene solo lui, Antonio von Tajani. Se non ci fosse stato il ministro gentiluomo, von dertornava a casa senza un pacchero, a digiuno. Il leader di Forza Italia... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Tajani apre corsa Europee (senza von der Leyen). Dubbi Fi su Ursula - Tajani apre corsa Europee (senza von der leyen). Dubbi Fi su Ursula - “Il risultato elettorale dimostrerà ancora una volta che il Ppe è la prima forza e il Ppe proporrà al Consiglio il nome di Ursula von der leyen. Poi toccherà al Consiglio decidere, quello è un ...

Von der Leyen trattata come il marziano diserta la kermesse di FI che ora teme Vannacci - Von der leyen trattata come il marziano diserta la kermesse di FI che ora teme Vannacci - La presidente della Commissione e Spitzenkandidat del Ppe pranza con Tajani, incontra Coldiretti e Confagricoltura, ma non si fa vedere all'apertura della campagna elettorale. Il leader forzista punta ...

Von der Leyen a Roma, incontro con i forzisti tra imbarazzi e porte chiuse. E Tajani deve precisare: “Con lei tutto bene” - Von der leyen a Roma, incontro con i forzisti tra imbarazzi e porte chiuse. E Tajani deve precisare: “Con lei tutto bene” - Tappa di poche ore nella Capitale della presidente della commissione europea. Caos in agenda, la riunione con i giovani azzurri si svolge quasi in segreto. Il ...