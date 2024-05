Volontari contro il degrado Raccolti 500 chili di rifiuti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Verrebbe da dire "per fortuna ci sono loro", i cittadiniche danno il buon esempio e rimuovono iche gli incivili continuano a buttare. Domenica mattina in sessanta hanno risposto all’appello per la Giornata del verde pulito in programma in città. Obiettivo dell’iniziativa, promossa da Regione, a cui ha aderito l’amministrazione comunale, sensibilizzare ed informare i cittadini coinvolgendoli sulle questioni ambientali. Problema da risolvere è appunto quello deiabbandonati, situazione più volte segnalata negli ultimi tempi, che non riguarda solo le periferie ma anche alcuni punti in città, negli ultimi giorni bersaglio dei maleducati via Muratori vicino all’area mercato. Al termine della mattinata sono stati raccolta circa 500 kg di immondizia, una quantità decisamente notevole che conferma purtroppo quanto ...