Volley - i convocati dell’Italia per la prima tappa di Nations League | collegiale e partenza per Ri - Giannelli capitano

(Di martedì 14 maggio 2024) Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana dimaschile, ha convocato quattordici atleti per unche si svolgerà venerdì 17 maggio a Roma. In serata gli azzurri partiranno per Rio de Janeiro (Brasile), dove dal 21 al 26 maggio andrà in scena ladella. Il tecnico pugliese ha chiamato in causa quelli che sembrano essere gli uomini di riferimento di questo gruppo, anche se nelle settimane successive potrebbero esserci dei cambiamenti nella rosa dei Campioni del Mondo. Ricordiamo che al termine della fase preliminare disi chiuderà il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, dunque gli azzurri saranno chiamati a ottenere dei buoni risultati per ...