Volley B1 donne Ozzano saluta con un sorriso

(Di martedì 14 maggio 2024) Fatro3 Sassuolo 1 (25-19, 21-25, 25-21, 25-11) FATRO : Guerra 2, Casini 16, Monaco 9, Ferrari 23, Pedrazzi 4, Pavani 3, Righi (L), Bondavalli 5, Coco 6, Ghiberti 2, Ndiaye 3, Colle 1. Non entrata: Carnevali. All. Turrini. BSC MATERIALS SASSUOLO: Scianti 1, Borlengo 16, Anello 8, Fornari 8, Bisio 7, Bedetti 8, Montagnani (L1), Moschettini 1, Magnani 1. Non entrate: T. Reggiani, M. Reggiani (L2), Bazzani e Urbinati. All. Minghelli. Arbitri: Bertonelli e Giannini.la B1 nonostante la salvezza sul campo e il successo per 3-1 su Sassuolo, la Fatro, che per scelta societaria ripartirà dalla serie C e probabilmente dalla guida tecnica di Luca Frascari e Andrea Cassanelli. Le altre gare: Imola-Gossolengo 3-0, Campagnola-Genova 3-0, Garlasco-Rubiera 3-1, Pavia-Modena 3-2, Forlì-Piacenza 3-1, Riposa: Ravenna. ...

