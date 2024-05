Volata Cordinier dà la spinta giusta alla Virtus

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024)Bologna 83 Tortona 77 SEGAFREDO :14, Lundberg 8, Belinelli 22, Pajola 2, Mascolo ne, Lomazs ne, Hackett 1, Mickey 17, Polonara 2, Zizic, Dunston 10, Abass 7. All. Banchi. TORTONA: Zerini 8, Ross 7, Dowe 7, Candi 3, Tavernelli ne, Errica ne, Strautins 14, Baldasso 10, Kamagate, Obasohan 13, Weems 6, Radosevic 9. All. De Raffaele. Arbitri: Mazzoni, Valzani, Borgo. Note: parziali 18-14; 32-30; 61-54. Tiri da due:Bologna 16/34; Tortona 12/29. Tiri da tre: 7/25; 11/38. Tiri liberi: 30/36; 20/23. Rimbalzi: 38; 43. Missione compiuta per lache si porta sul 2-0. Nei playoff c’è spesso un momento in cui l’equilibrio si rompe e l’inerzia passa nelle mani di una delle due squadre, ma in questa occasione i 15 punti messi a segno da Belinelli nel terzo quarto dimostrano come più che un ...