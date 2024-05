Vogliamo i Generali uno in particolare | perché Vannacci potrebbe avere successo

(Di martedì 14 maggio 2024) L’Italia di oggi sembra addirittura più pronta di quella degli anni settanta, teatro del filmi colonnelli di Monicelli del 1973. Allora come oggi serpeggiavano voglie di destra, in cui un deputato, il guascone On. Tritoni, interpretato da un fantastico Ugo Tognazzi, apre ai militari per restituire al paese ordine e disciplina. Anche allora c’erano i cappelloni con i jeans a zampa d’elefante, fuoriusciti dai movimenti del 68, amore libero e spinello, musica decadente, costumi non conformi alla morale del Paese. C’era allora una voglia di restaurazione, poi tradotta più politicamente nel piano Rinascita scoperto nel 1981, oggi rievocato dallo scaltro opportunista Conte davanti all’assise dei magistrati riuniti a Palermo. Il Tritoni di oggi è il vicepremier Salvini, che apre aper gli stessi motivi dell’Ugo Tognazzi di 50 anni fa. ...

