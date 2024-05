Vitor Roque-Inter - sirene dal Portogallo! C’è l’ipotesi di uno scambio

(Di martedì 14 maggio 2024) L’deve guardarsi intorno alla luce del concretoesse manifestato dalper il calciatore del Barcellonapiù plausibile è che i portoghesi propongano unoche coinvolga Pepê, molto apprezzato dai blaugrana. LA NOVITÀ – L’segue con attenzione il tema dell’essamento del Porto per il suo obiettivo di mercato. Secondo quanto riportata da A Bola, il Barcellona potrebbe essere disponibile a impegnarsi in unoche coinvolga il calciatore offensivo Pepê, oggetto del desiderio del club blaugrana. In tal senso, la squadra catalana potrebbe prendere in considerazione l’idea di accettare il trasferimento del suo talento ...

Il Barcellona non si è fatto bene i conti, e così Lewandowski è diventato un problema enorme - ... Vitor Roque, Iñigo Martínez e soprattutto Gavi. Come racconta ... o magati valuti l'idea di trasferirsi in un'altra squadra. Questa ... Questa ipotesi non sembra essere presa molto in considerazione dall'...

Il Barcellona non si è fatto bene i conti, e così Lewandowski è diventato un problema enorme - ... Vitor Roque, Iñigo Martínez e soprattutto Gavi. Come racconta ... o magati valuti l'idea di trasferirsi in un'altra squadra. Questa ... Questa ipotesi non sembra essere presa molto in considerazione dall'...