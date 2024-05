Violenza sulle donne - arriva lo smartwatch collegato ai carabinieri La procura | lo Stato c’è

(Di martedì 14 maggio 2024)sessuale, a Roma è in arrivo unocon la centrale operativa deicon il quale le vittime di aggressioni possono inviare una allarme in tempo reale. Con la firma di un protocollo tecnico tra ladi Roma e il comando Provinciale, parte nella Capitale il progetto ‘Mobile Angel’, per fornire uno strumento a tutela delle vittime didi genere. Loanti-con iL’intesa è stata firmata daltore capo di Roma Francesco Lo Voi, e dal comandante Provinciale dei, generale di Brigata Marco Pecci. Il progetto, all’inizio in una fase sperimentale, verrà ...

