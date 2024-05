Violenza donne | a Roma orologio Mobile angel da giungo - collegato con carabinieri per aiuto

(Di martedì 14 maggio 2024) Uno smartwatchcon la centrale operativa deicon il quale le vittime dipossono inviare in tempo reale un allarme. Lo strumento di contrasto alladi genere si chiama “”, previsto dal protocollo d’intesa tra procura die Arma dei, presentato oggi a Piazzale Clodio. Si tratta di una sperimentazione avviata nella Capitale dalla collaborazione tra Arma deie Soroptimist international club di, Universita’Tre eTiber, e interamente finanziato dalla Fondazione Lottomatica. La sperimentazione “comincera’ entro giugno e vedra’ l’utilizzo di alcune decine di dispositivi”, ha spiegato nel corso della ...

