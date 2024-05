Violenza di genere | arriva a Roma Mobile Angel - lo smartwatch collegato ai carabinieri

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024- Con la firma di questa mattina di un protocollo tecnico tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale die il Comando Provinciale, parte nella Capitale il progetto “”, per fornire un ulteriore strumento a tutela delle vittime didi. L’intesa è stata firmata dal Procuratore Capo Francesco Lo Voi, e dal Comandante Provinciale dei, Generale di Brigata Marco Pecci. Si tratta di una sorta didirettamente alla centrale operativa del Comando Provincialediche, indossato dalla vittima di atti persecutori o comunque didi, ...

Il filo rosso della solidarietà ha segnato il 2023, con varie iniziative in Toscana e non solo: per fronteggiare l’ Emergenza alluvione che ha colpito la Toscana a novembre, Unicoop Firenze ha inviato alla popolazione 50mila euro di beni di prima ...

Europee: manifesto Fdi per 'Europa dei popoli', 'Ue sia gigante politico' (2) - Europee: manifesto Fdi per 'Europa dei popoli', 'Ue sia gigante politico' (2) - (Adnkronos) - A seguire vengono illustrati i 15 punti del programma. Nel primo, dedicato a "L'Europa del lavoro", si chiede di "investire sulle imprese e sulla formazione per creare occupazione", ment ...

Aggressione pitbull, veterinario: "Non demonizzare ma vanno gestiti con regole severe" - Aggressione pitbull, veterinario: "Non demonizzare ma vanno gestiti con regole severe" - "Quando si porta in casa, con anche dei bambini, si deve essere consapevoli che è un cane che ha un morso che può uccidere", afferma Federico Coccìa ...

Palazzo Alvaro, studenti si confrontano con Katya Centomo autrice del libro “Franca Viola, la ragazza che disse no” - Palazzo Alvaro, studenti si confrontano con Katya Centomo autrice del libro “Franca Viola, la ragazza che disse no” - Tanti i feedback da parte degli studenti e tanti interrogativi sulla genesi dell’opera, sulle difficoltà incontrate e sull’attualità della violenza di genere.