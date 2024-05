Se non altro la Fiorentina è tornata a vincere in campionato , dato tutt`altro che banale in un 2024 funesto, e soprattutto è tornata a farlo...

Violamania: il campionato per scacciare le pressioni ad Atene. E ora un brutto venerdì 17 per De Laurentiis

Sembra incredibile ed era impensabile fino a qualche settimana fa ma la Fiorentina è ancora lì. Già, nonostante un andamento a dir poco altalenante in campionato.

Violamania: sedetevi a un tavolo e rinnovate il contratto di Castrovilli!

`L`è tutto sbagliato, l`è tutto da rifare`. Ci permettiamo di prendere in prestito una delle frasi più celebri di un fiorentino doc come Gino Bartali per fotografare.