Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2024 ore 12 | 30

(Di martedì 14 maggio 2024)14 MAGGIOORE 12.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO SOLO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ALL’ALTEZZA DELLA A24TERAMO E DELLE CODE PER LAVORI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METRE PER I LAVORI DI RINNOVO DELLA LINEA AEREA QUESTA SERA CI SARA LA CHIUSURA ANTICIPATA CON ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA D PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ORE 21.00. POI IL SERVIZIO PROSEGUIRA’ SU BUS DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È ...