Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 14 maggio 2024)14 MAGGIOORE 09.35 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA RISOLTO L’ INCIDENTE SULL’A1NAPOLI TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA CASILINA E VIA PRENESTINA E PROSEGUENDOCODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLAFIUMICINO IN CARREGGITA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONENORD E L’A24TERAMO E PROSEGUENDO TRA VIA CASILINA E VIA APPIA ORA LE CONSOLARI CODE IN ENTRATA ASU VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DUE PONTI E SU VIA SALARIA DA FIDENE FINO ALLA TANGENZIALE EST INFINE CODE SU VIA PONTINA TRA SPINACETO E VIA ...