Via alla prevendita della Supercoppa

(Di martedì 14 maggio 2024) Oggi alle 10 partirà laper la partita contro la Juve Stabia, terza e ultima garaSerie C 2023-24, in programma domenica 19 maggio alle 17.45 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. La gara, essendo organizzata dLega Pro, non è inclusa nell’abbonamento e lasi articolerà in due momenti: fino a domani gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione e confermare il posto occupato durante la stagione regolare, mentre i non abbonati potranno acquistare i biglietti per gli altri posti disponibili. La vendita libera ripartirà poi giovedì 16 maggio dalle 10. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita del circuito Vivaticket e al Coordinamento Clubs Cesena. Inoltre, l’acquisto inpuò avvenire anche online sul sito ...

