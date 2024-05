Vi sorpassano in auto e poi vi fregano Attenzione - è facilissimo cascarci Cos’è e come evitare la truffa del sorpasso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 14 maggio 2024) Ci capita, purtroppo, molto spesso di scrivere di truffe e raggiri, per lo più online – motivo per cui si parla di “cybertruffe” – ma vi sono anche le truffe evergreen: metodi tradizionali, quasi artigianali verrebbe da dire, che fanno leva sui sentimenti umani quali la paura o, all’opposto, la buona fede e la fiducia conquistata del malcapitato di turno. Truffe che, a loro volta, conoscono delle varianti. Ad esempio, lacosiddetta dello specchietto (un motorino si avvicina e, con un colpo, rompe o sposta lo specchietto laterale dell’, per incolpare del danno il conducente ed estorcergli del danaro) ha una variante: la“del”, che ha portato in carcere, ieri, due uomini scoperti nel mettere in atto la consueta metodica lungo la via Ardeatina, importante arteria di Roma. Si tratta di un 51enne ...