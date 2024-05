Vetrine rossoblù Esplosione di colori per la Champions Il tripudio dei negozi

(Di martedì 14 maggio 2024) Il Bologna è inLeague. Un sogno dal quale i tifosi ancora non riescono a svegliarsi. E dopo la festa di domenica notte in piazza Maggiore che ha coinvolto l’intera città, tra appassionati e occasionali, famiglie e gruppi di amici, l’atmosfera è più gioiosa che mai. Le Due Torri sembrano addirittura più belle, e il cielo è totalmentecome ledei nostri commercianti, che continuano, anche dopo la conquista dell’obiettivo europeo, a sostenere la loro squadra del cuore, dipingendo i loro ingressi e ambienti con i nostri. E a una partita dalla fine del campionato, la grande adesione all’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom, insieme a Emil Banca e al Carlino, non intende fermarsi. Sono tantissimi, infatti, ianti che stanno ...

