Vespa Primavera 150 e Sprint 150 debuttano sul mercato cinese con un grande evento a Shanghai

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024)è pronta a scaldare anche i cuori “a mandorla”. Almeno a giudicare dalla presentazione in pompa magna dei modelli150 e150, che hanno debuttato sulcon unche si è tenuto ae che testimonia, ove ce ne fosse ancora bisogno, di comesia ormai considerata un ambasciatore del made in Italy e, soprattutto, un brand globale. Anche perché sono ben 19 milioni gli esemplari venduti nel mondo dal 1946 ad oggi, e non è un caso che sia uno degli oggetti cult che rappresentano l’italianità e lo stile di vita del Bel Paese. In particolare, questi modelli possono contare su nuovi materiali e sulla solita cura artigianale dei dettagli e delle finiture. Le sovrastrutture sul manubrio e ...