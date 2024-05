Verso gli Europei del 2024 | Top 10 difensori più forti della storia dell’Italia

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di martedì 14 maggio 2024) L’Italia vanta senza dubbio un tatticismo difensivo senza eguali nelladel calcio. Famosi in tutto il mondo per il catenaccio, la difesa degli azzurri è da sempre la nostra arma più importante. Negli ultimi anni, dalla vittoria del 2006 in particolare, questa accezione è venuta un po’ meno. Di fatti tra i primi 10 ...

Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime e senza corteggiatori: con l'addio di Pierpaolo Siano finisce il suo trono! [VIDEO] - Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime e senza corteggiatori: con l'addio di Pierpaolo Siano finisce il suo trono! [VIDEO] - Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, assistiamo alle ultime battute del trono di Ida Platano. Pierpaolo Siano, infatti, le rinfaccia di averlo solo preso in giro e abbandona lo st ...

“Un anno di amministrazione Celentano: città ferma e senza una visione. Un elenco di incompiute” - “Un anno di amministrazione Celentano: città ferma e senza una visione. Un elenco di incompiute” - Il giudizio di Lbc a 12 mesi dalle elezioni che hanno portato alla vittoria del controtesta oggi alla guida del capoluogo pontino. L’ex sindaco Coletta: “Le scelte compiute finora riportano Latina ind ...

Valorizzazione del patrimonio storico a Simeri Crichi: la rinascita culturale con davide Zicchinella - Valorizzazione del patrimonio storico a Simeri Crichi: la rinascita culturale con davide Zicchinella - Valorizzazione del patrimonio storico a Simeri Crichi: la rinascita culturale con davide Zicchinella ...