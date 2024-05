Vernice sulle vetrine e mani incollate alle porte Il blitz degli ecovandali a Roma

Blitz degli attivisti di Ultima Generazione in via del Corso a Roma. I manifestanti hanno imbrattato le vetrine di Nike e Footloker con della vernice arancione e si sono incollati agli ingressi dei negozi .Continua a leggere

CRONACA DI Roma – blitz degli attivisti per l’ambiente di Ultima generazione in via del Corso a Roma. Stamattina 6 attivisti aderenti alla campagna “Fondo riparazione di Ultima generazione”, in via del Corso hanno colorato con vernice arancione, il ...