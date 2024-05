Venti di guerra sul Superbonus - ma sulla sugar tax c’è aria di tregua

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 maggio 2024) La tempesta non è passata. Setax un compromesso sembra più vicino, sulle posizioni restano distanti. L’esame del decreto in commissione Finanze al Senato riprenderà oggi, prima di approdare domani in Aula. Una riunione tra il presidente della commissione, il relatore e il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, è servita a fare il punto sull’emendamento presentato dal governo. Comprendente la rateizzazione in 10 anni dei crediti fiscali del, il rinvio di due anni della plastic tax e l’entrata in vigore a luglio 2024 dellatax, in versione dimezzata. Su quest’ultimo punto sembra però probabile un rinvio di sei mesi o di un anno, come chiesto da Forza Italia. Ben diverso il discorsorateizzazione in dieci anni, su cui non c’è accordo ...