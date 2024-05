Varese - i funerali di Fabio Limido alla basilica di San Vittore Il toccante messaggio della moglie

(Di martedì 14 maggio 2024)si prepara a dare l’ultimo saluto a, il settantunenne ucciso dall’ex genero Marco Manfrinati il 6 maggio scorso in via Menotti aera intervenuto dopo che Manfrinati aveva aggredito l’ex, ferendola gravemente. Laviniaè stata salvata dall’intervento del padre. Idel padre saranno celebrati giovedì 16 maggio alle 15 nelladi San. Marta Criscuolo, la vedova e madre di Lavinia, una donna di grande forza morale in questa tragedia, con profondo amore sostiene la figlia ancora ricoverata in ospedale. – “Lotta come una tigre”, ha detto di lei – l’amato nipotino, che ancora non può abbracciare la mamma, La vedova ha scritto un...

