Vangelo di oggi 14 Maggio 2024 | Gv 15,9-17 | Video commento

(Di martedì 14 maggio 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi martedì 14, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi”. “A Dio possiamo chiedere tutto, tutto; ... L'articolodi14: Gv 15,9-17proviene da La Luce di Maria.

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di sabato 11 Maggio 2024 , per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi : “Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, ...

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di domenica 12 Maggio 2024 , per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi :“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ...

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di lunedì 13 Maggio 2024 , per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi :“Viene l’ora, anzi è già venuta, in cui vi ...

Trailer Un P'Tit Truc En Plus - Trailer Un P'Tit Truc En Plus - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili 201 ...

Un P'Tit Truc En Plus news - Un P'Tit Truc En Plus news - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ...

Torna “Orvieto in fiore“, il tema della 12esima edizione è l’amore - Torna “Orvieto in fiore“, il tema della 12esima edizione è l’amore - ORVIETO E’ dedicata all’amore la 12esima edizione “Orvieto in fiore“, manifestazione che accompagna la città del duomo nel weekend della Pentecoste e della Palombella, dal 17 al 19 maggio. Si parte ve ...