Vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer - al vaglio le immagini delle telecamere

(Di martedì 14 maggio 2024) Per la seconda volta nel giro di un mese ladial cimitero di Prima Porta è stata ignobilmente, con vasi distrutti e fiori gettati a terra. A denunciare l’insulto alla memoria dello storico segretario del Pci è stata la figlia Bianca. "Un atto vigliacco e ignobile", ha commentato. "È la seconda volta nell’ultimo mese. Nei 40 anni dalla morte di papà, la suaè sempre stata piena di fiori portati da tante persone che si sono fermate per un pensiero e un omaggio. E questo è sempre stato per noi figli un grande conforto", ha scritto la giornalista su Instagram, postando la foto dell'accaduto.