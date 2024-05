Valtènesi Experience - Vino al centro Tour di cene - masterclas - degustazioni

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 14 maggio 2024) Laè un territorio che si estende sulla sponda occidentale del lago di Garda, in provincia di Brescia. È l'ultimo angolo "mediterraneo" prima che si innalzi la barriera fredda delle Alpi: quindi, nonostante siamo piuttosto su con la latitudine, il clima è tuttavia piuttosto mite, tanto che, sulle colline, i vigneti si mescolano con le piantagioni di ulivi e limoni. Le uve tradizionalmente coltivate in questa zona sono groppello, marzemino, barbera e sangiovese, vitigni che poi confluiscono nella produzione del Chiaretto, ma anche delRosso.: territorio, vigneti e vini Negli ultimi anni è stato fatto un grande lavoro, che ha consentito al territorio di esprimersi al meglio. Lo spartiacque è stato comprendere che si doveva partire dalle uve, coltivate appositamente per vinificare in rosa. Dedicare le vigne ...