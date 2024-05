Valtellina - a rischio i parti delle cerve per la neve in alta quota Allarme incidenti | oltre due al giorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Quando inmontagna c’è troppa, lepreferiscono partorire a valle, spesso vicino alle strade. Quando succede, aumenta ilsia per gli automobilisti sia per le mamme e i cuccioli che si trovano ad attraversare le vie trafficate. Solo nel mese di aprile, in, si sono registrati 56stradali – circa due al– causati da animali selvatici, incolare cervi e caprioli. “La presenza di ancora importanti quantità diintrattiene gli ungulati sul fondovalle e sui versanti immediatamente superiori, impedendo loro di alzarsi di, specialmente in media evalle”, spiega il comandante della Polizia Provinciale di Sondrio, ...

