Usa | difficile vittoria totale su Hamas

(Di martedì 14 maggio 2024) 11.00 L'amministrazione Biden non crede che l'attuale strategia di Israele controporterà alla ""sul movimento islamista al potere nella Striscia di Gaza.Lo ha detto il vicesegretario di Stato Usa,Campbell. "A volte i leader israeliani parlano dell'idea di una sorta dischiacciante sul campo di battaglia, ma non crediamo che ciò sia possibile",ha detto Campbell. Molti Paesi vogliono vedere "una soluzione politica in cui i diritti dei paletinesi siano maggiormente rispettati", ha aggiunto