Usa - truppe israeliane ammassate al confine con Rafah | a giorni potrebbe scattare l’incursione

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 maggio 0224 – Intensificati gli attacchi aerei nella Striscia di Gaza, mentre la Casa Bianca sostiene che Israele abbia ammassato abbastanzaai margini diper procedere con un'incursione su vasta scala nei prossimi. In questo clima, ieri si è svolto ‘Yom haZicharon’, il giorno della memoria dei caduti israeliani, celebrato a Tel Aviv tra le contestazioni a Netanyahu. La giornata di oggi è iniziata con almeno otto morti nel campo di Nuseirat, mentre da– dove sono ammassati quasi 1,4 milioni di palestinesi – è iniziato l’esodo per sfuggire al grande attacco. Segui la diretta qui sotto La disperata fuga dei palestinesi da

