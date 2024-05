Usa | truppe Israele pronte per Rafah

(Di martedì 14 maggio 2024) 7.45 L'amministrazione Biden valuta cheabbia ammassato abbastanzaai margini di, nel sud della Striscia di Gaza, per procedere con una incursione su vasta scala nei prossimi giorni: lo riferisce la Cnn citando due alti dirigenti Usa, che tuttavia non sono certi che Tel Aviv abbia preso una decisione definitiva in merito. Uno dei dirigenti ha anche avvertito chenon si è avvicinato nemmeno lontanamente a preparativi umanitari adeguati prima di evacuare potenzialmente oltre un milione di abitanti.

