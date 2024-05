Usa - raffica di dazi contro la Cina | tariffe quadruplicate per le auto elettriche L’Ue | Studieremo gli effetti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 14 maggio 2024), semiconduttori, batterie, pannelli solari. C’è un po’ di tutto nella lista di prodotti per cui la Casa Bianca ha annunciato un drastico aumento dellesulle importazioni provenienti dalla. L’annuncio del presidente Joe Biden, anticipato nei giorni scorsi da diversi media americani, riguarda una dozzina di settori industriali considerati «strategici», come appunto i semiconduttori, i minerali critici, i dispositivi medici e diversi prodotti chiave per la transizione ecologica ed energetica.per leprodotte da Pechino, che passano dal 25% al 100%. Complessivamente, il nuovo muro diinnalzato da Washington riguarderà l’equivalente di 18 miliardi di dollari di ...