Usa | la fondazione di Harry e Meghan dichiarata ' inadempiente'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Washington, 14 mag. (Adnkronos) - La Archewell, ladi beneficenza die Maghan, è statain California a causa del mancato invio dei registri annuali, obbligatori per legge, e il pagamento delle tasse per l'attività svolta. Lanon può, a questo punto, "richiedere o erogare fondi di beneficenza" e la sua registrazione può essere "sospesa o revocata", è scritto nella notifica del Registry of Charities and Fundraisers della California. La Archewell avrebbe spedito un assegno con il pagamento delle tasse via posta tradizionale, ma non sarebbe mai arrivato a destinazione, hanno riferito al New York Times fonti vicine ai Sussex. Adesso ne avrebbero emesso uno nuovo e la posizione dellaverra regolarizzata entro i prossimi sette ...