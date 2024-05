Usa innalza dazi su auto elettriche e pannelli solari cinesi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (askanews) – L’amministrazione Usa ha annunciato un secco aumento deisui veicoli elettrici e suiper evitare l'”invasione” del mercato americano di fronte alla sovraccapacità produttiva da parte di Pechino. I veicoli elettricisaranno soggetti a una tariffa del 100%, quattro volte l’attuale tasso del 25%, per compensare “le pratiche sleali e i sussidi della Cina e livellare il campo di gioco per le casemobilistiche e i lavoratorimobilistici statunitensi”, ha detto ai giornalisti Lael Brainard, consigliere economica nazionale di Biden, prima dell’annuncio, secondo quanto riporta il Nikkei. “La Cina è semplicemente troppo grande per giocare secondo le proprie regole”, ha aggiunto Brainard. “La Cina sta ...