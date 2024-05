Usa aumentano dazi su 18 miliardi di prodotti cinesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) La Casa Bianca ha annunciato un forte aumento delle tariffe sull'equivalente di 18di dollari di, al fine di "proteggere le imprese e i lavoratori americani" dalla concorrenza ritenuta "sleale" da Washington. Le nuove tariffe si applicano a quasi una dozzina di settori industriali considerati "strategici", come i semiconduttori, i minerali critici, imedici e i veicoli elettrici, con un aumento delle tariffe su questi ultimi dal 25% al 100%. Oltre a quadruplicare la tariffa sui veicoli elettrici, Washington ha aumentato la tariffa sull'acciaio e sull'alluminio dal 7,5% al 25%, come per le batterie, e quella sui semiconduttori dal 25% al 50%, che ora si applicherà anche ai pannelli solari e ad alcunimedici. Ieri il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen ...