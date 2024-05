Urso | L' Ue dovrà tutelare la produzione nazionale di fronte a fenomeni di concorrenza sleale

(Di martedì 14 maggio 2024) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy in collegamento video al Giorno della Verità: «Noi siamo aperti a favorire chi vuole investire nel nostro Paese per produrre in Italia utilizzando componenti italiane, non chi vuole assemblare».

Bologna, 20 marzo 2024 – Per La Perla “domani avremo un incontro, a Bologna come avevamo promesso, con tutti gli attori, quindi la Regione, gli enti locali, i sindacati e il settore produttivo”. Lo dichiara il ministro delle Imprese e del made in ...

Patacca l’italiano e la chiama “difesa dell’Italia”. Abbiamo un ministro Made in sottoscala, Adolfo Urso , confezionato a Pechino. Si vanta della legge sull’italian sounding (per punire, usa l’ingle... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per ...

NOVE ha aperto un nuovo fronte acquisti. Dopo Crozza, Fazio e Amadeus, tocca ai volti femminili illuminare NOVE a PART ire da BARBARA D’URSO e BELEN , reduce da un “no” ad un’offerta Rai. Da più PART i indicata come concorrente di B ALLA ndo con le ...

Civitavecchia – Il ministro Urso: «Città fondamentale nella politica marittima del Paese» - Civitavecchia – Il ministro urso: «Città fondamentale nella politica marittima del Paese» - Assicurata massima attenzione al percorso per il phase out dal carbone di Tvn. Il ministro in Adsp, ospite di Unindustria insieme alla vicepresidente della Regi ...

Civitavecchia, Unindustria: “Il ministro Urso al comitato d’area” - Civitavecchia, Unindustria: “Il ministro urso al comitato d’area” - CIVITAVECCHIA – “Voglio ringraziare il Ministro alle Imprese e al Made in Italy Adolfo urso per la sua disponibilità a partecipare oggi al nostro Comitato di Area delle imprese di Unindustria Civitave ...

Il ministro Urso: «Civitavecchia fondamentale nella politica marittima del Paese» - Il ministro urso: «Civitavecchia fondamentale nella politica marittima del Paese» - Assicurata massima attenzione al percorso per il phase out dal carbone di Tvn. Il ministro in Adsp, ospite di Unindustria insieme alla vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli ...