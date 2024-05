Urban Evolution | aperta a tutti la presentazione della nuova Audi A3 fra innovazione - creatività e cultura

(Di martedì 14 maggio 2024): sono queste le parole chiave che guideranno l’evento ‘’ organizzato da Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia nella serata di giovedì 16 maggio per presentare laA3. Alle 19.45, l’azienda aprirà le porte dell’Hangarin via Agostini Gemelli, 30, Bergamo per svelare le tre versionirinnovata vettura: Sportback, Sedan e Allstreet (quest’ultima, nella colorazione iconica del giallo pitone metallizzato). In una concessionaria completamente trasformata grazie agli allestimenti e agli show di luce curati dall’azienda Mediaextreme, Gianmaria Berziga, direttore generale di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia, e Andrea Bassoli, brand managerdi Bonaldi – Gruppo ...

Una scelta di personalità per questo crossover dal design prorompente, versatile per la vita di tutti i giorni. Un grande evento, aperto al pubblico, per la presenta zione della Nuova Audi A3. Bonaldi -Gruppo Eurocar Italia invita i bergamaschi ...

F1 | Albon, due settimane per avere le idee chiare sul fronte mercato - F1 | Albon, due settimane per avere le idee chiare sul fronte mercato - F1 Williams Albon - In attesa di scendere in pista all'Enzo e Dino Ferrari di Imola per il prossimo Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formu ...

Audi A3 2024: un’eccitante evoluzione dell’auto iconica - audi A3 2024: un’eccitante evoluzione dell’auto iconica - L'azienda dagli anelli sovrapposti più famosa al mondo, la audi, dimostra ancora una volta quanto lavori per proporre alla clientela sempre qualcosa di nuovo.

Audi, il salto tecnologico della piattaforma Ppe. Motori più compatti, maggiore autonomia e velocità di ricarica - audi, il salto tecnologico della piattaforma Ppe. Motori più compatti, maggiore autonomia e velocità di ricarica - Il futuro della mobilità elettrica di audi passa per la nuova Premium Platform Electric, indicata dalla sigla PPE, e realizzata insieme a Porsche. La prima vettura a beneficiarne è stata l'audi Q6 ...