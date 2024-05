Uomini e Donne - volano stracci in studio tra due dame Maria De Filippi perde la pazienza e interviene VIDEO

Uomini e Donne, ecco chi è l’ex marito di Ida Platano (1 / 2) - uomini e donne, ecco chi è l’ex marito di Ida Platano (1 / 2) - Ida Platano è un volto noto del noto dating show uomini e donne, il celebre programma televisivo italiano ideato e condotto da Maria De Filippi. La sua storia all’interno dello show è stata un ...

Dopo Maria De Filippi anche un ex dama si scaglia contro Aurora Tropea - Dopo Maria De Filippi anche un ex dama si scaglia contro Aurora Tropea - Dopo Maria De Filippi anche un ex dama si scaglia contro Aurora Tropea che ieri in puntata ha fatto una pessima figura ...

Piero Chiambretti debutta stasera su Rai3, la prima puntata di Donne sull'orlo di una crisi di nervi: lo show, gli ospiti e quanto dura - Piero Chiambretti debutta stasera su Rai3, la prima puntata di donne sull'orlo di una crisi di nervi: lo show, gli ospiti e quanto dura - Piero Chiambretti torna in Rai dopo l'addio a Mediaset e lo fa con un nuovo programma. Stasera in tv, martedì 14 maggio, parte donne sull'orlo di una crisi di nervi. Un ...