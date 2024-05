Uomini e Donne - Pierpaolo Siano asfalta Ida Platano dopo l’addio | la stoccata social

(Di martedì 14 maggio 2024)è tornato a provocare Idasuimediala puntata didi martedì 14 maggio 2024, durante la quale abbiamo visto il corteggiatore auto eliminarsi e la tronista in lacrime costretta a lasciare il trono. Il deejay di Salerno ha rotto il silenzio nelle sue storie di Instagram, ribadendo che il suo punto di vista non è cambiato. Ma vediamo cosa ha postato.al veleno su Ida “Il rispetto è un atto d’amore. Ciò che semini raccogli”, scrivenelle sue Instagram Stories. Le sue parole sono chiaramente indirizzate a Ida, dato che nella stessa giornata è andata in onda su Canale 5 alle ...

Ida Platano è scoppiata in lacrime a Uomini e Donne , dopo le cose brutte che sono successe nello studio. Durante la puntata del 14 maggio del dating show di Maria De Filippi, la tronista non ce l’ha fatta a contenersi e il suo pianto ha rubato la ...

Uomini e Donne potrebbe vedere un clamoroso ritorno a settembre 2024, infatti, si vocifera che Maria De Filippi sia disposta ad ospitare in studio un’ex dama del trono over che aveva precedentemente cacciato dal programma. La donna era ...

Morti evitabili. Al Sud dati sopra la media nazionale. Fenomeno particolarmente elevato a Napoli. Il rapporto annuale Istat - Morti evitabili. Al Sud dati sopra la media nazionale. Fenomeno particolarmente elevato a Napoli. Il rapporto annuale Istat - Con la fine della pandemia, il calo della mortalità si traduce in un recupero di 6 mesi della speranza di vita alla nascita, fino a 83,1 anni, confermando come il nostro sia uno dei Paesi in cui in me ...

Sport per tutti nel Rione Sanità: campi estivi e nuovi corsi per le donne - Sport per tutti nel Rione Sanità: campi estivi e nuovi corsi per le donne - Ad implementazione delle attivita` sportive di Judo, Boxe e Pugilato sono di recente attivazione, infatti, due corsi destinati alle donne del quartiere: un corso di difesa personale e un corso di ...

Sofia, Amici 23: “Grazie al talent ho imparato a gestire le emozioni. Il mio sogno Danzare e visitare luoghi” - Sofia, Amici 23: “Grazie al talent ho imparato a gestire le emozioni. Il mio sogno Danzare e visitare luoghi” - Sofia Cagnetti, l'intervista alla ballerina di Amici 23: "Grazie al talent ho imparato a gestire le emozioni. Il mio sogno Danzare e visitare luoghi" ...